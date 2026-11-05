裕隆前三季EPS 0.72元、裕融前三季EPS 5.79元

裕隆（2201）與旗下裕融（9941）企業第3季財報，裕隆前三季稅後淨利7.55億元，EPS 0.72元，第3季單季EPS 0.22元，相對於去年第3季EPS為0.24元，顯示今年仍是國產車艱辛的一年，但第3季的狀況已逐漸回穩。

今年汽車市場競爭加劇影響車廠的營收與獲利，裕隆今年下半年公司的經營重點以輕型車交付及外銷作為主要方向與基礎，第3季的表現已與去年同期相當，後續裕隆將逐步累積並擴大能源及海外事業的能力，開發汽車事業之外的業務，減少因為台灣車市變動所造成的影響。

以9月車市為例，進口車發威，特斯拉、賓士大量新車抵港，成為撐住進口車整體表現的重要來源。豪華車的整體銷較去年同期成長43.7%，進口車因此占整體車市超過一半，來到55.5%，遠高於國產車的占比，較去年同期成長26.7%，相對之下，國產車的經營受到擠壓。

裕融第3季稅後淨利12.32億元，較去年同期小幅減少1.7%，單季EPS 2元，累計前三季EPS 5.79元仍較去年同期的5.68元小幅成長。裕融重返成長軌道，中古車業務成長動能也優於上半年。此外裕融東南亞市場布局菲律賓及馬來西亞，兩地新增業績較去年同期均有明顯成長，這也是支撐裕融獲利表現的重要來源。

裕融強調，公司獲利穩健的關鍵，主要歸功於精準風控奏效，預期信用減損大幅減少。兩岸市場延滯率皆呈現持續下降的良好趨勢，中國大陸市場採取擇優承作策略成效顯現，信用風險逐步趨緩。在呆帳回收增加及資產品質優化下，有效挹注整體獲利表現。