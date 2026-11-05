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建新財報／第3季EPS 1.12元寫同期次高 AI、半導體高值物流添成長動能

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

專業整合物流廠建新國際（8367）公布第3季合併財報，合併營收8.74億元，季增4.7%、年增8.4%，稅後純益1.03億元，季增267.8%、年增21.1%，每股稅後純益1.12元，單季獲利改寫歷年同期次高；累計前三季合併營收24.92億元，稅後純益1.93億元、年減18.2%，每股稅後純益2.1元。

建新表示，第3季受惠自動及傳統裝卸業務量能持續提升，涵蓋散裝貨運、銅土轉運及天然氣管裝卸等多元作業，加上倉儲、運輸與報關的一條龍整合物流服務綜效發揮，帶動整體營運維持良好成長動能。

不僅如此，建新亦積極布局AI與半導體供應鏈物流商機，投入位於台北港的新科智慧國際物流中心建置，目前已取得全球知名AI公司、全球大型電商雲端服務商及ABF載板大廠等合作案，相關專案亦陸續啟動進儲作業。

儘管新科智慧國際物流中心仍處營運初期，使得短期成本及費用結構相對提高，但在既有業務規模持續擴大、各事業營運綜效同步發揮下，第3季毛利率及營業利益率仍維持28.25%、17.40%水準。

建新進一步表示，看好全球AI、高效能運算及半導體產業需求持續擴張，帶動台灣電子資通訊產品出口，與整體國際貿易規模同步成長。

尤其，高科技設備、電子材料及高階零組件跨境運輸需求增加，相關產業客戶對港區裝卸、保稅倉儲、貨品管理及跨境配送等服務的需求，也持續朝專業化與整合化發展。

建新強調，未來將以既有大宗貨物裝卸與傳統物流業務為穩健基礎，進一步結合高科技產業對專業倉儲與供應鏈管理的需求，持續拓展不同產業客戶及高附加價值物流服務市場。

展望第4季，建新將持續完善新科智慧國際物流中心營運配置，其中第二期冷鏈倉儲正辦理使用執照及相關營運資格申請，目標於2026年底前啟用，屆時可進一步擴充多溫層倉儲服務空間，提升承接高科技產業、電子材料及其他高規格貨品的服務能力。

同時，建新也深化既有高科技客戶合作，積極爭取AI、半導體及電子材料等高附加價值貨品的倉儲與物流需求，提升新科智慧國際物流中心的空間使用效率與營運貢獻，透過既有港區物流本業與高階智慧物流雙軸並進，創造未來營運更上層樓。

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