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朋億Q3獲利創歷史單季新高 EPS達5.99元、上半年擬配息5元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
朋億總經理馬蔚。聯合報系資料照
朋億總經理馬蔚。聯合報系資料照

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613）今日公告2026年第3季合併營收達45.8億元，年增124.13％，改寫歷年單季新高；歸屬於母公司業主稅後純益4.66億元，年增16.05％，同步創下歷年單季新高，每股純益(EPS)達5.99元，年增16.09％。累計2026年前三季合併營收達107.09億元，年增71.72％，歸屬於母公司業主稅後淨利11.28億元，年增43.08％，皆雙雙創下歷年同期新高，每股純益達14.5元，年增43％。

朋億*表示，受惠半導體、記憶體及先進封裝客戶持續推進新廠建置與既有產線擴充，多項大型專案依工程進度陸續認列，帶動單季營收規模持續放大，由於大型專案訂單認列增加，進而帶動訂單認列組合調整，朋億*仍持續掌握各專案執行進度與成本變化，並透過採購成本優化、專案執行效率提升等綜效下，第三季毛利率及營業利益率仍分別達24％及14％水準。

此外，朋億*今日董事會亦決議通過2026年上半年盈餘分配案，擬配發每股現金股利5元（以每股面額新台幣5元計算），若以上半年每股稅後盈餘(EPS)8.51元計算，現金股利配發率達59％，並訂定2027年2月17日為除息交易日、2027年3月4日為現金股利發放日。朋億*持續以穩健經營及提升股東價值為核心，在兼顧未來營運發展與資金需求下，即時將經營成果回饋全體股東，共享公司長期成長成果。

展望未來，朋億*持審慎樂觀看法。看好AI、高效能運算(HPC)、記憶體及先進封裝相關投資持續推進，加上先進製程演進帶動晶圓廠建置規模與工程規格同步提升，有助於創造整體業務接單具有高度成長空間，朋億*仍積極掌握原物料採購、供應鏈協調與工程交期，並依各地客戶建廠進度配置專業施作人力與相關資源，提升大型專案承接及跨區域執行能力，確保既有專案順利推進並掌握後續認列節奏，以期締造未來營運保持強勁成長表現。

EPS 配息 營收 半導體

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