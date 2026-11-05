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大摩看超微財報：伺服器CPU強勁成長 看好八台股、不看好四台股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，超微（AMD）財報對個人電腦（PC）、伺服器供應鏈及ABF載板的影響不一。雖然消費性PC市場面臨衰退壓力，不利低階產品供應鏈，但伺服器CPU強勁成長，加上ABF載板供不應求，市場表現將明顯分化。

台股供應鏈中，大摩看好嘉澤（3533）、緯穎（6669）、欣興（3037）、南電（8046）、金像電（2368）、台光電（2383）、台燿（6274）及金居（8358）等八檔個股，給予「優於大盤」評等；不看好宏碁（2353）、華碩（2357）、仁寶（2324）、可成（2474）等四檔個股，給予「劣於大盤」評等。

超微表示，PC終端需求在第3季後期開始放緩，尤其是在消費市場，預估2027年全球PC出貨量將雙位數下滑。這與大摩的預測一致，也就是2027年PC出貨量將年減約11%。不過，超微預期本身2027年的成長將優於整體市場。

大摩估計，PC今年出貨量將年減14%，2027年減幅縮小，2028年則有望成長2%。PC展望不佳，不利OEM及ODM廠，尤其是針對低階消費品市場的公司，例如宏碁與仁寶。

大摩指出，超微預期，到2030年CPU的整體潛在市場（TAM）將達2,200億美元，代表未來數年的年複合成長率（CAGR）約50%。超微表示，超微Venice CPU第3季已開始出貨，雲端服務供應商（CSP）預計第4季將開始運用該產品。

大摩認為，如果超微的伺服器CPU出貨量維持強勁成長，將有利於嘉澤、緯穎、欣興及南電，同時也將間接嘉惠金像電、台光電、台燿及金居。如果超微在PC與伺服器兩大市場同步提升市占率，則對嘉澤特別有利。

大摩 超微 財報 伺服器 台股

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