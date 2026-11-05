聽新聞
0:00 / 0:00
創見前三季稅後純益269.4億元 EPS62.74元同創歷年新高
記憶體品牌暨模組廠創見(2451)今日舉行董事會通過2026年第3季合併財務報表，第3季合併營收160.7億元，相較上季減少14.6%；稅後純益69.2億元，相較上季減少41.8%；每股純益為16.11元；累計2026年前三季稅後純益達269.4億元，每股純益高達62.74元。10月單月營收50.3億元，累計2026年截至10月總合併營收達535.4億元。
創見2026年前三季累計稅後純益及每股純益均創歷年同期新高；第3季單季營收、營業利益、稅後淨利及每股盈餘亦維持歷史單季前三高水準。
創見表示，受AI與資料中心需求持續擴張，以及上游產能向HBM及伺服器應用移動影響，一般型DRAM與NAND Flash供應維持偏緊。展望第4季，創見將持續強化供應鏈與庫存調配能力，深化企業級儲存、工業自動化及邊緣運算等高附加價值應用布局，持續拓展營運成長空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。