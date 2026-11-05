松瑞藥財報／前三季獲利增七成 新產線將帶動第4季營收迎來新一波成長

松瑞藥（4167）5日公布第3季財報，單季營收3.19億元，季增11%，但是稅後由盈轉虧，每股淨損0.3元；累計今年前三季稅後純益7.63億元，年增70.1%，每股純益（EPS）2.3元。隨著抗生素厄他培南新產線投入量產，公司看好第4季營收持續成長。

松瑞藥第3季營收3.19億元，較第2季2.86億元成長11%，毛利率由36%降至34%，但營業淨利率由5%提高至18%，顯示本業營業利益率改善。不過受到金融評價損失影響，致單季稅後淨損9,885萬元，相較第2季獲利7.73億元，由盈轉虧，每股稅後淨損0.3元，低於上季每股純益2.48元。

累計前三季營收8.38億元，較去年同期8.82億元減少約4.9%；毛利率34%，較去年同期37%下滑3個百分點，營業淨利率也由17%降至11%。不過，前三季稅後純益7.63億元，較去年同期4.49億元成長70.1%，EPS由1.34元提高至2.3元。

值得注意的是，松瑞藥前三季營收及營業淨利率均較去年同期下滑，但稅後獲利逆勢成長，主要受惠公司運用資金進行多元投資，顯示業外投資收益對整體獲利具有重要影響。

展望第4季，松瑞藥表示，隨著厄他培南新產線產能逐步開出，出貨規模持續擴大，加上產品及市場布局效益，公司預期第4季營收將迎來新一波成長。

松瑞藥指出，厄他培南新產線今年上半年完成衛福部食藥署查廠，並於6月底取得GMP認證，正式投入商業量產後，整體產能較原有規模倍增，下半年出貨量持續攀升，新增產能陸續供應全球市場。

在全球供應鏈方面，原廠美國默沙東（Merck）逐步關閉位於賓州的厄他培南原料工廠，全球供應鏈面臨結構性調整。松瑞藥認為，隨著醫療機構更加重視藥品供應穩定性，新產線投產有助於爭取國際市場訂單。

海外市場布局方面，松瑞藥持續推動厄他培南及美洛培南兩大抗生素產品進入美國更多醫院體系，並與當地經銷商合作，擴大產品覆蓋率及市場占有率。

目前松瑞藥已在全球30多個國家取得藥品許可證，其中台灣、英國、墨西哥及黎巴嫩等市場市占率超過50%。未來隨著更多國家法規認證到位，新產能可望進一步釋放，擴大國際市場供貨規模。

此外，松瑞藥持續推動事業多元化，旗下子公司保健品牌產品已進駐全台藥妝店、藥局、診所及電商平台，未來將持續優化製程、開發新產品，並擴大國際市場布局。