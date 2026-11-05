伸興財報／第3季本業獲利亮眼 前三季EPS 7.77元、全年有望衝近年新高

伸興工業（1558）5日公布第3季營運成果，合併營收27.95億元、年增24.3%，稅後淨利2.15億元、年增43.6%，每股稅後純益（EPS）為3.33元；累計前三季稅後純益5.01億元、年增76.5%，每股稅後純益7.77元。

此外，伸興本屆董事原任期到2027年6月20日，董事會決議，因應產業、營運發展需要，為強化公司治理機制、提升董事會運作效率與監督功能，擬於12月24日召開股東臨時會全面改選董事，董事席次規劃7席董事（含3席獨立董事）。

伸興表示，受惠於家用縫紉機傳統出貨旺季效益發酵，主要國際品牌客戶拉貨動能持續增溫，加上產品組合優化與生產效率提升，帶動第3季營收規模及獲利表現同步走揚，整體本業營運較上半年明顯升溫。

伸興表示，第3季為家用縫紉機產業傳統出貨旺季，其受惠於歐美市場客戶因應感恩節、聖誕節等年末銷售季節安排備貨，帶動出貨動能提升；中高階電腦車機種需求穩定，也有助於改善產品組合。

伸興持續透過台灣、中國大陸及越南生產基地間的產能調度、製程改善與精實生產，有效發揮規模經濟及成本控管效益，進一步推升家用縫紉機前三季營業毛利率達23.17%；營業利益率8.83%，帶動本業獲利能力同步提升。

展望第4季及未來，伸興維持審慎看法。隨著歐美年末購物旺季帶動通路補貨需求，加上主要品牌客戶拉貨動能穩健，預期本業營運可望延續第3季的良好表現，助力今年全年營運有望挑戰近年的新高。

同時，伸興將持續鞏固家用縫紉機核心製造優勢，並將綠色製造概念導入生產，協助品牌客戶達到永續供應鏈標準，同時優化產品組合與獲利體質，穩步朝向高價值的製造集團邁進。