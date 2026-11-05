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信驊第3季獲利逾20億元創新高 每股純益48.13元
遠端伺服器管理晶片廠信驊第3季營收與獲利同創歷史新高，季營收新台幣48.17億元，歸屬母公司淨利20.01億元，每股純益48.13元。
受惠伺服器晶片需求強勁，加上供應鏈吃緊情況緩解，信驊第3季營收攀高至48.17億元，季增24.68%，毛利率69.03%，較第2季下滑2.97個百分點，歸屬母公司淨利20.01億元，季增8.72%，每股純益48.13元。
信驊累計前3季營收118.04億元，毛利率70.23%，歸屬母公司淨利52.57億元，每股純益126.41元。
在市場需求依然強勁，以及調漲產品售價，信驊10月營收首度突破20億元關卡，達到20.3億元，整體第4季營收將延續逐季創高趨勢，季營收預計達到66億至68億元。
信驊接單暢旺，掌握的明年訂單總量已超越今年度營收，明年出貨量可望大幅成長，為確保產能供應來源穩定，信驊9月與封測廠日月光半導體簽訂為期2年的採購合約。
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