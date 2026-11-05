亞昕科技10月營收1.77億元 年增31.4%

興櫃功率半導體公司亞昕科技（7960）今日公告2026年10月營收1.77億元，較去年同期成長31.4%，累計前十月合併營收達15.63億元。

亞昕科技以晶圓設計與製程整合為核心，產品涵蓋整流、功率控制及保護元件，近年也取得IATF 16949、VDA 6.3 德國汽車工業協會、MIL-PRF-19500R等國際車用與軍規生產標準檢核，持續強化產品品質與製造能力，拓展高階應用市場。

面對全球功率半導體供應吃緊，亞昕科技結合協同設計與自有晶圓製造能力，從產品開發前期即與客戶共同研議元件規格，依終端應用的耐壓、電流及保護需求，同步整合製程條件與產能規劃。透過設計、投片驗證到量產的緊密銜接，兼顧產品性能與製造可行性，並提升投片排程及產能調度彈性。

公司將以既有製程平台的技術堆疊與規格延伸，深化車用、工控及高階電源應用布局，為全球客戶提供高效、可靠的功率半導體解決方案。