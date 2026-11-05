聽新聞
0:00 / 0:00
亞昕科技10月營收1.77億元 年增31.4%
興櫃功率半導體公司亞昕科技（7960）今日公告2026年10月營收1.77億元，較去年同期成長31.4%，累計前十月合併營收達15.63億元。
亞昕科技以晶圓設計與製程整合為核心，產品涵蓋整流、功率控制及保護元件，近年也取得IATF 16949、VDA 6.3 德國汽車工業協會、MIL-PRF-19500R等國際車用與軍規生產標準檢核，持續強化產品品質與製造能力，拓展高階應用市場。
面對全球功率半導體供應吃緊，亞昕科技結合協同設計與自有晶圓製造能力，從產品開發前期即與客戶共同研議元件規格，依終端應用的耐壓、電流及保護需求，同步整合製程條件與產能規劃。透過設計、投片驗證到量產的緊密銜接，兼顧產品性能與製造可行性，並提升投片排程及產能調度彈性。
公司將以既有製程平台的技術堆疊與規格延伸，深化車用、工控及高階電源應用布局，為全球客戶提供高效、可靠的功率半導體解決方案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。