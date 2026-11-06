櫃買業績發表 21公司上秀

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，配合上櫃公司2026年第3季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列共計六場次「櫃買市場業績發表會」，將邀請21家上櫃公司與會，凸顯櫃買市場特色及產業聚落。

業績發表會日期分別為2026年11月17日、18日、20日、24日、25日及30日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為「工業電腦與應用」、「電子與數位休閒」、「富櫃200：AI與永續生活」、「醫療與資訊服務」、「樂饗生活」及「富櫃50：先進封裝供應鏈」等。

「櫃買市場業績發表會」議程

與會公司包含神準（3558）、新漢（8234）、聰泰（5474）、艾訊（3088）、漢科（3402）、智冠（5478）、網龍（3083）、宇峻（3546）、元太（8069）、閎康（3587）、雙鴻（3324）、聯合（4129）、太醫（4126）、海柏特（6884）、全家餐飲（7708）、六角（2732）、王座（2751）、揚秦（2755）、精測（6510）、弘塑（3131）、印能科技（7734）等，共邀請21家上櫃公司參與。

櫃買中心指出，櫃買市場業績發表會是上櫃公司與投資人之間最佳互動平台，可充分提供公司與投資人雙向交流機會，公司可藉此說明經營方向、目標與願景，並同時向投資人分享即時多元的產業發展動態，進而提升公司資訊揭露透明度。

投資人則可以藉由業績發表會，直接向多家公司高階主管面對面請益與溝通，長期以來投資人參與都相當熱絡並頗受好評，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址：http://www.tpex.org.tw）。

此外，為服務未能親自到場的投資人，本系列各場次均提供現場直播，投資人可至櫃買中心網站觀看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播），另各場次影音檔亦將於會後上傳至櫃買中心網站（櫃買中心首頁>櫃買影音）供投資人瀏覽。