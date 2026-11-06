聽新聞
0:00 / 0:00

櫃買業績發表 21公司上秀

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
活動網頁QR CODE。櫃買中心／提供
活動網頁QR CODE。櫃買中心／提供

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，配合上櫃公司2026年第3季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列共計六場次「櫃買市場業績發表會」，將邀請21家上櫃公司與會，凸顯櫃買市場特色及產業聚落。

業績發表會日期分別為2026年11月17日、18日、20日、24日、25日及30日，舉辦地點在台北花園大酒店2樓國際廳或櫃買中心11樓多功能資訊媒體區。安排特色產業等多樣化主題，各場主題分別為「工業電腦與應用」、「電子與數位休閒」、「富櫃200：AI與永續生活」、「醫療與資訊服務」、「樂饗生活」及「富櫃50：先進封裝供應鏈」等。

「櫃買市場業績發表會」議程
「櫃買市場業績發表會」議程

與會公司包含神準（3558）、新漢（8234）、聰泰（5474）、艾訊（3088）、漢科（3402）、智冠（5478）、網龍（3083）、宇峻（3546）、元太（8069）、閎康（3587）、雙鴻（3324）、聯合（4129）、太醫（4126）、海柏特（6884）、全家餐飲（7708）、六角（2732）、王座（2751）、揚秦（2755）、精測（6510）、弘塑（3131）、印能科技（7734）等，共邀請21家上櫃公司參與。

櫃買中心指出，櫃買市場業績發表會是上櫃公司與投資人之間最佳互動平台，可充分提供公司與投資人雙向交流機會，公司可藉此說明經營方向、目標與願景，並同時向投資人分享即時多元的產業發展動態，進而提升公司資訊揭露透明度。

投資人則可以藉由業績發表會，直接向多家公司高階主管面對面請益與溝通，長期以來投資人參與都相當熱絡並頗受好評，歡迎投資人踴躍到櫃買中心網站報名參加（櫃買中心網址：http://www.tpex.org.tw）。

此外，為服務未能親自到場的投資人，本系列各場次均提供現場直播，投資人可至櫃買中心網站觀看即時轉播（櫃買中心首頁>影音直播），另各場次影音檔亦將於會後上傳至櫃買中心網站（櫃買中心首頁>櫃買影音）供投資人瀏覽。

櫃買中心 業績 櫃買

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

從制度輔導到投資媒合 資誠攜櫃買助企業成長

股債「兩隻腳」一起走！金管會喊債券發行翻倍、衝3.8兆元

證交所與彭博簽署合作備忘錄 攜手深化國際資本市場連結

台股續重挫 證交所信心喊話

相關新聞

統一驚艷…前三季獲利210億元、年增26% EPS 3.7元創高

統一獲利創新高，三大引擎齊發威。統一集團昨（5）日公布第3季財報，受惠食品本業、統一超商及統一中控等核心事業穩健成長，加上統一證券等權益法投資收益大幅增加，帶動前三季稅後純益達210億元，年增26%，每股純益（EPS）3.7元，創歷史同期新高。

PCB族群10月營收報喜 龍頭臻鼎創新高

PCB族群10月營收報喜，均創新高。龍頭臻鼎-KY（4958）昨（5）日公布10月合併營收271.97億元，月增3.2%，年增近四成。銅箔基板廠台光電10月營收244.73億元，月增13.7%，年增203.1%。台燿10月營收64.78億元，因產品組合優化，月增5.8%，年增127%。騰輝電子-KY公布10月營收11.7億元，月增15%，年增87%。

HDI 訂單熱度不減 華通Q3每股賺1.8元

HDI大廠華通（2313）昨（5）日董事會通過第3季財報，稅後純益約22億元，季增48.7%，年增2%，每股稅後純益（EPS）1.8元，為近三季高檔。

PC、伺服器鏈 大摩點將…給予「優於大盤」評等

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，超微財報對個人電腦（PC）、伺服器供應鏈及ABF載板的影響不一。雖然消費性PC市場面臨衰退壓力，不利低階產品供應鏈，但伺服器CPU強勁成長，加上ABF載板供不應求，市場表現將明顯分化。

櫃買業績發表 21公司上秀

櫃買中心（Taipei Exchange）表示，配合上櫃公司2026年第3季財務報告陸續公告，為利投資人瞭解上櫃公司最新財務及業務資訊，櫃買中心規劃一系列共計六場次「櫃買市場業績發表會」，將邀請21家上櫃公司與會，凸顯櫃買市場特色及產業聚落。

文曄Q3每股賺7.97元 董座鄭文宗：AI成長大趨勢不變

文曄（3036）昨（5）日召開法說會，公布第3季稅後淨利103億元，季增6%，年增1.7倍，續創新高，每股稅後純益（EPS）7.97元，累計今年前三季每股稅後純益20.99元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。