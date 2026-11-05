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王品第3季EPS 4.46元 漢來美食1.99元
餐飲集團王品（2727）、漢來美食昨（5）日同步公布第3季財報，受惠展店效益及聚餐需求帶動，兩大集團前三季獲利均繳出成長成績單。
其中，王品前三季每股純益14.32元，連續四年前三季賺逾一股本；漢來美食前三季每股純益11.20元，已超越去年全年獲利表現。展望第4季，兩大集團持續展店，並看好尾牙、年終聚餐商機，營運可望再添動能。
王品第3季合併營收66.1億元，年增12.20%，改寫單季歷史新高，稅後純益3.7億元，年增7.75%，每股純益4.46元；漢來美食第3季合併營收17.89億元，年增22%，創歷年同期新高，稅後純益0.84億元，年增28.66%，每股純益1.99元。兩家公司均受惠新據點及節慶聚餐需求帶動營運成長。
漢來美食累計前三季合併營收54.65億元，年增18.36%，創歷史新高，稅後純益4.73億元，年增45.63%，營收及獲利表現亮眼。公司表示，第3季主要受惠集團關係企業台中漢神洲際購物廣場開幕，以及旗下餐飲品牌持續展店，帶動營收成長。
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