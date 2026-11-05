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儒鴻、廣越 前三季獲利走揚

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

紡織股儒鴻（1476）、廣越昨（5）日公布第3季財報，前三季獲利同步成長。儒鴻前三季稅後純益51.32億元，年增30.48%，每股純益18.7元。廣越稅後純益7.22億元，年增104.5%，每股純益6.41元，受惠本業表現及業外收益挹注，獲利較去年同期明顯提升。

儒鴻第3季營收105.72億元，年增9.74%；稅後純益17.44億元，年增5.55%，每股純益6.36元。單季毛利率31.18%，較去年同期提高2.52個百分點，營業利益率20.69%，提高1.59個百分點，顯示本業獲利能力改善。

儒鴻單季營業利益21.88億元，年增18.86%，不過業外收支淨額降至0.43億元，低於去年同期的2.48億元，使稅後純益增幅低於本業。累計前三季營收302.79億元，年增5.41%，營業利益63.17億元，年增18.82%。

儒鴻表示，第3季受惠匯率及高毛利客戶占比提升，帶動產品組合改善、毛利率上揚；業外收益則因匯兌挹注較去年同期減少，使稅後純益增幅低於本業。

廣越第3季營收74.11億元，年增1.9%；稅後純益4.4億元，每股純益3.9元。公司表示，訂單成長及產品組合優化，帶動毛利率升至15.4%，年增0.34個百分點；儘管運輸相關費用增加，營業利益達6.19億元。

廣越前三季營收153.51億元，年增3.5%。業外受惠不動產處分利益，以及匯率波動較去年同期趨穩，由去年同期淨損失轉為淨收益，帶動累計獲利成長。

儒鴻 廣越 紡織股

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