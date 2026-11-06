HDI 訂單熱度不減 華通Q3每股賺1.8元

HDI大廠華通（2313）昨（5）日董事會通過第3季財報，稅後純益約22億元，季增48.7%，年增2%，每股稅後純益（EPS）1.8元，為近三季高檔。

華通累計前三季稅後淨利51.82億元，年增20.5%，每股純益4.31元。華通同時公布10月營收87.8億元，月增1.9%，年增24.7%，續創新高。

公司表示，第3季HDI訂單熱度延續，主要是高階手機新機備貨、低軌道衛星LEO產品物料供應改善、以及資料中心高階產品增量出貨，挹注上季營收動能與毛利率。衛星客戶需求積極，前兩季因為原物料交期拉長，出貨受限，近期供料逐漸改善，第3季衛星產品出貨也較前一季明顯增加。

資料中心產品線的部分，AI與傳統伺服器需求延續，尤其是高階交換器出貨穩定放量，而針對不同客戶的光模組產品，也陸續進入驗證或小量生產與交貨。

配合客戶驗證與新設備到廠進度，預期自今年第4季到明年第2季，光模組的mSAP新產能可望逐季開出，資料中心產品線營收也將明顯加速增長。整體而言，今年營運可望逐季走揚。