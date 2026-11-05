高力9月EPS 3.24元

高力（8996）昨（5）日因集中交易市場達公布注意交易資訊標準，依規定公告自結數。高力9月單月稅後純益約3億元，較去年同期增長64.8%，單月每股純益（EPS）3.24元。

另外，高力昨日公布10月營收達15.1億元，年增125.2％；累計前十月營收為109.8億元，年增121.3％，單月、累月營收皆創同期新高。

高力表示，本年累計營收較去年同期增加121.38%，主要是因為板式熱交換器及熱能產品年度營收分別較去年同期增加21.86%及160.87%所致。

因應AI散熱需求成長，高力擴大台灣及海外產能。日前代子公司高力熱能科技斥資23.8億元取得桃園中壢土地及廠房；泰國子公司也通過建廠及設備購置投資案，投資上限7億泰銖，兩項投資合計規模約新台幣30億元。