PC、伺服器鏈 大摩點將…給予「優於大盤」評等

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，超微財報對個人電腦（PC）、伺服器供應鏈及ABF載板的影響不一。雖然消費性PC市場面臨衰退壓力，不利低階產品供應鏈，但伺服器CPU強勁成長，加上ABF載板供不應求，市場表現將明顯分化。

在台股供應鏈中，大摩看好嘉澤（3533）、緯穎、欣興、南電、金像電、台光電、台燿及金居等八檔個股，給予「優於大盤」評等；不看好宏碁、華碩、仁寶、可成等四檔個股，給予「劣於大盤」評等。

超微表示，PC終端需求第3季後期開始放緩，尤其是在消費市場，預估2027年全球PC出貨量將雙位數下滑。這與大摩預測一致，也就是2027年PC出貨量將年減約11%。但超微預期本身2027年成長將優於整體市場。

大摩估計，PC今年出貨量將年減14%，2027年減幅縮小，2028年有望成長2%。PC展望不佳，不利OEM及ODM廠，尤其是針對低階消費品市場的公司，例如宏碁與仁寶。第3季全球PC市場，以聯想出貨量最大，市占23.8%，其次是惠普的16.5%、戴爾的12.1%、蘋果的9.5%、華碩的8.7%。

大摩指出，超微預期到2030年CPU整體潛在市場（TAM）將達2,200億美元，代表未來數年年複合成長率（CAGR）約50%。超微表示，超微Venice CPU第3季已開始出貨，雲端服務供應商（CSP）預計第4季開始運用該產品。

超微表示，已取得足夠晶圓、載板、先進封裝及記憶體，以支撐2027年更強的營收成長，並正規劃增加供應量。

大摩認為，如果超微的伺服器CPU出貨量維持強勁成長，將有利嘉澤、緯穎、欣興及南電，同時也將間接嘉惠金像電、台光電、台燿及金居。