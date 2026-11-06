穩懋10月營收月增1.3% 四年高點

砷化鎵大廠穩懋（3105）昨（5）日公告10月營收20.56億元，月增1.3%、年增31.9%，為四年多來新高；累計前十月營收177.62億元，年增32.5%。

展望本季，穩懋日前法說會預估，儘管智慧型手機拉貨漸入淡季並受記憶體缺貨干擾，但在航太衛星新規格導入及光通專案產能到位下，預估營收季增3-5%（low-single digit），毛利率維持37%-39%水準（high-thirties）。

其他應用方面，穩懋目前已成功將砷化鎵、氮化鎵 等技術延伸至低軌衛星、太空通訊等相關領域應用，在全球航太射頻元件市場站穩腳步，同時也切入AI高速及巨量光通訊等傳輸領域，將有助於挹注後續公司的營運動能。