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康普第3季EPS 1.30元 鳳凰1.2元
動力電池材料大廠康普（4739）昨（5）日公告第3季財報，稅後純益1.61億元，年增92.4%，每股純益（EPS）1.30元；前三季稅後純益5.96億元，年增逾八倍、達840.8%，EPS 4.81元。
康普旗下新能源車材料，於去年下半年通過日系車廠大客戶認證，今年逐步放量，營收、獲利規模均大幅度躍升，呈階梯式成長。展望未來，隨日系、歐系大客戶強勁拉貨，目前電池材料目前台灣產線已接近滿載，出貨維持穩定。
康普昨（5）日也公告加碼投資越南子公司4,500萬美元，以擴充投資海外據點，提升競爭力。
【記者黃淑惠／台北報導】鳳凰旅遊（5706）前三季受惠營業外收入挹注，稅後純益2.51億元、每股純益2.99元，年增約10%，獲利逆勢成長。
鳳凰第3季營收8.17億元，年增5.8%；稅後純益1億元，每股稅後純益1.2元，年減13.6%。
總經理卞傑民指出，中東戰事推升油價，通膨亦壓抑歐洲及古文明長程線買氣，亞洲郵輪及短線旅遊則受暑假需求帶動，支撐營收表現。
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