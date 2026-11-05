康普第3季EPS 1.30元 鳳凰1.2元

宏碁（2353）5日召開董事會，通過2026年第3季及累計1至9月合併財報。第3季稅後淨利年成長92.3%，創下五年同期新高；稅前淨利年成長44.3%，亦創下五年新高紀錄。其中，毛利率、營業淨利率及稅後淨利率，三率三升。

2026-11-05 17:30