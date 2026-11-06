AES、新盛力 10月營收同步攻頂

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，超微財報對個人電腦（PC）、伺服器供應鏈及ABF載板的影響不一。雖然消費性PC市場面臨衰退壓力，不利低階產品供應鏈，但伺服器CPU強勁成長，加上ABF載板供不應求，市場表現將明顯分化。

2026-11-06 00:15