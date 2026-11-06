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AES、新盛力 10月營收同步攻頂
電池模組廠AES-KY（6781）及新盛力昨（5）日公布10月營收皆創單月新高，主要受惠資料中心備援電池模組（BBU）業務成長。至於新普、順達則呈現年減態勢。
AES今年10月營收17.81億元，月增1.2%、年增23.5%，續創新高；累計AES今年前十個月營收163.53億元，年增26%，亦攻頂。法人看好，AES在電池備援模組訂單持續暢旺帶動下，今年營收、獲利將雙創新高，全年每股純益可望首度衝破50元。
新普今年10月營收56.06億元，月減7.3%、年減28.8%；新盛力10月營收5.4億元，月增27.2%、年增1.06倍，改寫新猷；順達10月營收8.28億元，月增6.7%、年減17.5%；累計順達前十月營收為113.46億元，年增10.8%。
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