聽新聞
0:00 / 0:00

新代賺前三季逾六股本

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

新代科技（7750）昨（5）自結第3季每股稅後純益24.06元，改寫單季獲利同期新高與歷史次高紀錄；新代上半年每股稅後純益42.53元，累計前三季每股稅後益已達66.59元，大幅超越去年全年的35.12元。

新代10月雖有十一長假等影響，不過在傳統旺季與整體訂單需求續旺帶動下，10月合併營收24.98億元、年增134.9%，續創單月同期新高，且連續五個月呈三位數年增；累計前十月合併營收達234.28億元、年增106.8%，亦創歷史新高。

新代日前宣布，為擴大全球產能與AI技術布局，包括蘇州二廠、馬來西亞二廠及印度新廠辦，都將自2027年2月起陸續完工與啟動搬遷，整體產能可望提升至現有規模的2.6倍，為明年業務成長及市場需求做好準備。

配合產能倍增計畫與新事業布局，新代蘇州一廠未來將轉型為機器人、機械手臂及Physical AI等新興事業的研發與生產重鎮，鎖定智慧製造與「萬台機器人」市場商機。

印度 營收 十一長假

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新代擴大全球布局 蘇州二廠、馬來西亞二廠及印度新廠辦將陸續完工

視陽上季 EPS 6.32元 創單季新高

緯致財報／第3季創新高 EPS達3.32元

大世科財報／前三季EPS 2.53元創同期新高 賺贏去年全年

相關新聞

大摩看超微財報：伺服器CPU強勁成長 看好八台股、不看好四台股

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，超微（AMD）財報對個人電腦（PC）、伺服器供應鏈及ABF載板的影響不一。雖然消費性PC市場面臨衰退壓力，不利低階產品供應鏈，但伺服器CPU強勁成長，加上ABF載板供不應求，市場表現將明顯分化。

宏碁財報／第3季「三率三升」 獲利年增92.3%、EPS 達0.71元

宏碁（2353）5日召開董事會，通過2026年第3季及累計1至9月合併財報。第3季稅後淨利年成長92.3%，創下五年同期新高；稅前淨利年成長44.3%，亦創下五年新高紀錄。其中，毛利率、營業淨利率及稅後淨利率，三率三升。

統一驚艷…前三季獲利210億元、年增26% EPS 3.7元創高

統一獲利創新高，三大引擎齊發威。統一集團昨（5）日公布第3季財報，受惠食品本業、統一超商及統一中控等核心事業穩健成長，加上統一證券等權益法投資收益大幅增加，帶動前三季稅後純益達210億元，年增26%，每股純益（EPS）3.7元，創歷史同期新高。

PCB族群10月營收報喜 龍頭臻鼎創新高

PCB族群10月營收報喜，均創新高。龍頭臻鼎-KY（4958）昨（5）日公布10月合併營收271.97億元，月增3.2%，年增近四成。銅箔基板廠台光電10月營收244.73億元，月增13.7%，年增203.1%。台燿10月營收64.78億元，因產品組合優化，月增5.8%，年增127%。騰輝電子-KY公布10月營收11.7億元，月增15%，年增87%。

HDI 訂單熱度不減 華通Q3每股賺1.8元

HDI大廠華通（2313）昨（5）日董事會通過第3季財報，稅後純益約22億元，季增48.7%，年增2%，每股稅後純益（EPS）1.8元，為近三季高檔。

PC、伺服器鏈 大摩點將…給予「優於大盤」評等

摩根士丹利證券（大摩）發布報告指出，超微財報對個人電腦（PC）、伺服器供應鏈及ABF載板的影響不一。雖然消費性PC市場面臨衰退壓力，不利低階產品供應鏈，但伺服器CPU強勁成長，加上ABF載板供不應求，市場表現將明顯分化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。