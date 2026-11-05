新代賺前三季逾六股本

新代科技（7750）昨（5）自結第3季每股稅後純益24.06元，改寫單季獲利同期新高與歷史次高紀錄；新代上半年每股稅後純益42.53元，累計前三季每股稅後益已達66.59元，大幅超越去年全年的35.12元。

新代10月雖有十一長假等影響，不過在傳統旺季與整體訂單需求續旺帶動下，10月合併營收24.98億元、年增134.9%，續創單月同期新高，且連續五個月呈三位數年增；累計前十月合併營收達234.28億元、年增106.8%，亦創歷史新高。

新代日前宣布，為擴大全球產能與AI技術布局，包括蘇州二廠、馬來西亞二廠及印度新廠辦，都將自2027年2月起陸續完工與啟動搬遷，整體產能可望提升至現有規模的2.6倍，為明年業務成長及市場需求做好準備。

配合產能倍增計畫與新事業布局，新代蘇州一廠未來將轉型為機器人、機械手臂及Physical AI等新興事業的研發與生產重鎮，鎖定智慧製造與「萬台機器人」市場商機。