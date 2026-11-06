PCB族群10月營收報喜 龍頭臻鼎創新高

PCB族群10月營收報喜，均創新高。龍頭臻鼎-KY（4958）昨（5）日公布10月合併營收271.97億元，月增3.2%，年增近四成。銅箔基板廠台光電10月營收244.73億元，月增13.7%，年增203.1%。台燿10月營收64.78億元，因產品組合優化，月增5.8%，年增127%。騰輝電子-KY公布10月營收11.7億元，月增15%，年增87%。

泰鼎-KY昨天公布10月營收17.02億元，同步改寫新猷，月增10.8%，年增87%，轉型效益逐步浮現。

儘管PCB類股基本面無虞，不過受台股股災干擾，PCB族群股價全數收黑，四家銅箔基板廠商台光電、台燿、聯茂與騰輝更同步遭摜壓至跌停板。臻鼎下跌9.01%，收394元。泰鼎、華通也收跌逾9%。

臻鼎累計前十月營收1,809.8億元，年增24.75%，不僅改寫同期新高，且已逼近2025年全年營收1,825.22億元水準，展現今年營運規模加速擴張的強勁動能。

臻鼎表示，10月營收再創新高，主要受惠行動通訊產品傳統旺季需求，以及高階AI相關應用出貨放量。其中，行動通訊產品在客戶新品需求帶動下，營收維持雙位數年增；伺服器／光模組／IC載板三大業務合計營收年增逾三倍，增幅更較9月進一步加速，10月營收占比已超過28%，相較2025年全年占比11.7%水準大幅提升，顯示高階AI相關業務正加速成為推升整體營運規模的重要引擎，並帶動產品組合朝高附加價值應用升級。

展望後市，臻鼎維持先前預期，第4季行動通訊產品旺季效應可望延續，加上高速光模組、AI伺服器等高階應用出貨動能強勁，預期本季營收攀全年高峰。

臻鼎預計11月10日公布第3季財報，屆時將進一步說明高階AI業務進展、全球產能布局及下一階段營運成長機會。