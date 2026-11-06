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遠傳全年財測可望達標

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

遠傳電信（4904）昨（5）日舉行線上法說，前三季營收、獲利財測達成率全面超標，總經理井琪表示，電信本業、數位生活服務及企業智慧資通訊業務成推升成長動能，第4季企業智慧資通訊專案持續交付認列，成為推升營運成長動能，全年財測達標可期。

法人關注遠傳業務營收屬性及AIDC布局，井琪指出，遠傳整體營收中有超過六成屬於經常性收入，行動通訊及固網都是訂閱型服務；此外，企業智慧資通訊業務在完成專案交付後，也會延伸後續維運、產品升級及管理服務等穩定經常性收入來源；持續評估AIDC投資機會，綜合考量市場需求與遠東集團資源整合效益；今年板橋TPKC資料中心擴充兩個樓層，其中一層支援高效能運算（HPC）應用；未來將視AI及雲端需求評估新建資料中心。

展望第4季，井琪表示，預期企業智慧資通訊有不少專案預將於本季完成交付及認列，可望持續挹注成長動能。

井琪表示，受惠於5G持續升轉、數位生活服務表現亮眼、手機銷售暢旺，以及企業智慧資通訊專案穩定交付，推升財務指標優於財測。

遠傳行動服務月租型用戶5G滲透率突破50%，月租型用戶ARPU穩居業界第一，推升單季行動服務營收創下歷史新高；多元分眾資費策略成效亮眼，「優雅樂活」服務新申辦數季增85%，「青春同行」方案月增44%。

遠傳企業智慧資通訊更扮演重要成長引擎，井琪指出，受惠於地方智慧基礎建設推進、雲端及AI專案拓展，以及電信系統整合需求強勁，前三季專案交付營收年增21%，新增合約金額更大幅成長71%。

遠傳 遠傳電信 營收

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