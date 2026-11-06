上銀10月業績年增35%攀高峰 站上28億元

傳動與控制科技大廠上銀（2049）公布10月合併營收28.50億元，月增4.8%、年增35.6%，創單月營收歷史新高；累計前十月合併營收248.47億元、年增25.1%，不但超越去年全年的242.6億元，並為同期第三高。

上銀預計11月10日舉行法說會。法人指出，上銀整體營運持續升溫，受惠半導體、AI、電子設備及大型基礎建設、智慧自動化製造需求暢旺，產品交期全數拉長，產線全面加班趕工，預期今年營收有望挑戰新高，明年也持續看好。

上銀集團旗下大銀微系統10月合併營收4.1億元，月減3.9%、年增68.75%；累計前十月合併營收35.08億元、年增59.3%。單月及累計營收雙創同期新高，主要受惠半導體與矽光子等高階應用市場需求，帶動直驅馬達與精密定位平台等產品出貨。

上銀董事長卓文恒稍早參加日本國際工具機展時首度鬆口，該公司與美系大廠人形機器人合作進入新里程碑，相關零組件已開始分批出貨，為台灣供應鏈跨入人形機器量產新階段揭開序幕，且訂單逐步升溫。

上銀布局已久、應用於人形機器人下肢的小型滾珠螺桿及線性滑軌，近期開始出貨，客戶為美系大廠。卓文恒並透露，日本人形機器人大廠供應鏈也開始與上銀接觸，積極洽談合作計畫。

上銀近幾年積極拓展機器人與CPO（共同封裝光學）領域，預估今年整體機器人營收比重將超過12%，明年隨人形機器人關鍵零組件出貨放量，比重還會持續增加。

目前，上銀各項產品交期全數拉長，其中研磨級滾珠螺桿交期約6.5個月，熱銷型線性滑軌5至6個月，一般線軌也有4至5個月；晶圓機器人、移載平台及半導體相關設備零組件，訂單甚至看到2027年中。

大銀先前表示，矽光子檢測設備能見度看到2027年第2季，整體第4季營運受惠部分新品客戶需求放量，量產速度提高，帶動營收貢獻。目前，大銀微米及奈米級定位平台、精密運動與控制元件，在手訂單能見度維持半年，能見度看到明年第2季，交期平均約3至4個月。