啓碁明年拚績增雙位數

網通大廠啓碁（6285）前三季大賺一個股本，每股純益10.1元，啓碁董事長謝宏波昨（5）日表示，啓碁積極布局新交換器產品，迎接未來成長爆發期，看好車用電子、企業網通及營運商均同步成長，2027年可望有二位數成長，2027年、2028年均維持成長態勢，未來年營收要朝60億美元目標前進。

啓碁多年前以年營收50億美元（折台幣約1,646億元）為目標，今年前三季已達1.173億元，現在謝宏波喊出60億美元（折合台幣1,975億元）目標，顯見對後市營運樂觀。

針對今年前三季營運，謝宏波表示，高階企業端網通與營運商拉貨強勁，營運商貢獻營收占比從原本41%提升到45%，企業網通維持31%，車用電子（Automotive）占24%；區域方面，美洲市場占 69%，歐洲16%，亞太則為15%，美國企業網通及營運商均有明顯成長，歐洲布局也有具體斬獲，未來持續加大歐洲及亞太業務開發。

啓碁近年積極進行產品升級，從無線有線通訊跨向運算；從終端跨向局端，WiFi 7 滲透率超前，布局1.6T光通訊與PQC資安，並投入新一代WiFi 8預估明年第4季量產出貨。

同時啓碁搶進1.6T交換器與光交換器（OCS），預計2027年陸續送樣，目標2028年貢獻營收。謝宏波表示，啟碁鎖定園區級交換器（Campus Switch）與新興雲端架構，並透過品牌夥伴搶進CSP資料中心，未來可望呈現 70%至近90%成長，為中長期營運增添強勁柴火。

啓碁全球生產基地包含台灣新竹、台南，越南，墨西哥，中國昆山，越南貢獻營收比重達三分之二，更審慎評估美國製造，最快2028年上半年量產，預計2027年資本支出維持或超過今年30億元水準。