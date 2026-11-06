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宏碁第3季EPS 0.71元 雙率雙升

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）昨（5）日召開董事會通過上季財報，第3季稅後純益21.35億元，季減2%、但年增92.3%，每股純益（EPS）0.71元。此外，宏碁亦通過新高階主管人事案，董事長陳俊聖兼任的營運長職務交棒予薄占平，人事案即日生效。

宏碁今年第3季毛利率11.9%，季增0.5個百分點、年增0.7個百分點；營業淨利30.21億元，季增69.5%、年增100.7%；營益率3.3%，季增1.2個百分點、年增1.2個百分點。

宏碁累計今年前三季毛利率11.5%，年增0.9個百分點；營業淨利56.07億元，年增71.1%；營益率2.2%，年增0.6個百分點；稅後純益50.09億元，年增84.8%，EPS為1.67元。

以宏碁地區市場營收比重來看，泛太平洋亞洲與日本占第3季營收比重54.9%，其次為美洲25.7%，歐洲、中東及非洲為19.4%，相比上季度，泛亞區比重提升。若以產品別來看，電腦與顯示器第3季比重達65%，非電腦業務則為35%，與上季度相比差異不大。

此外，宏碁董事會通過新人事案，陳俊聖兼任的營運長職務交棒予薄占平，負責電腦產品事業之全球營運管理；技術長委由徐瑞慶擔任，負責全球技術研發策略、技術平台整合及創新發展，直接對陳俊聖負責，此人事案即日生效。

薄占平在於2005年加入宏碁，曾負責全球電子產品零組件供應鏈與採購策略，加上新事業發展的歷練，對公司營運及市場發展具備全面且多元經驗，未來將統籌公司營運管理及跨部門整合。

徐瑞慶於2003年加入宏碁，在資訊及通訊技術產業的研發設計領域擁有28年豐富經驗。長期深耕研發領域，具備豐富的技術研發與團隊管理經驗，未來將統籌軟硬體研發，強化技術整合與創新能量。

宏碁 陳俊聖 毛利率

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