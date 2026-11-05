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彩晶財報／第3季EPS 0.64元 處分南科廠房獲利入帳
瀚宇彩晶（6116）董事會5日通過今年第3季財報，第3季銷貨收入淨額約為新台幣25.62億元，較2026年第2季30.7億元減少17%。營業毛損約為8.39億元，營業損失約為12.67億元，本期淨利約為18.1億元，基本每股盈餘為0.64元。2026年第3季底每股淨值約為13.52元。第3季毛損率、營業損失率、營業損益+折舊攤銷率（EBITDA）及淨利率分別為-33%，-49%，-21%及71%。
彩晶2026年第3季總出貨量較2026年第2季減少約17.44%，約249萬片（換算19吋約當量），整體產品平均售價約為美金32元。在產品出貨方面，中小尺寸出貨量約為4,244萬片，大尺寸面板出貨量約為51萬片，Hannspree自有品牌產品出貨量約為2.5萬台。在產品組合方面，6吋(含)以下手機面板產品占總銷售金額的18%；6.06吋至10.4吋中尺寸平板相關產品占總銷售額68%；11吋以上大尺寸面板產品占14%。
彩晶累計今年前三季合併營收86.48億元，年減0.2%。毛利率-11.97%，較去年同期改善2.18個百分點。彩晶出售南科廠房予矽品精密的21.6億元處分利益入帳，推升稅後純益17.64億元，較去年同期由虧轉盈；EPS 0.62元。
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