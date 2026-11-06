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文曄Q3每股賺7.97元 董座鄭文宗：AI成長大趨勢不變

經濟日報／ 記者尹慧中╱台北報導
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料照
文曄董事長鄭文宗。聯合報系資料照

文曄（3036）昨（5）日召開法說會，公布第3季稅後淨利103億元，季增6%，年增1.7倍，續創新高，每股稅後純益（EPS）7.97元，累計今年前三季每股稅後純益20.99元。

文曄累計前三季營業利益372億元，年增1.5倍；歸屬於母公司業主淨利270億元，年增1.89倍。

文曄EPS
文曄EPS

展望本季，文曄表示，以美元兌新台幣匯率1:32.2為假設基礎，合併營收預估中位數約7,500億元，季增26%，年增1.19倍；營業利益預估中位數約170億元，季增19%，年增1.83倍；稅後淨利預估中位數約115億元，季增12%，年增1.74倍；每股純益預估中位數約8.56元。

此外，美國期中選舉變天，民主黨估計大勝，兩大資料中心重鎮俄亥俄州與德州、以及資料中心興建熱點喬治亞州與賓州的州長全換人，引發AI資料中心投資放緩憂慮，文曄董事長鄭文宗指出，AI的成長大趨勢不變，至於單一事件影響幅度有多少，還在觀察不能完全確定，但可確定AI仍呈現長期成長。

文曄表示，AI浪潮方興未艾。主要雲端服務供應商（CSP）及AI相關大廠對明年資本支出之展望均指向持續成長，集團預期第4季乃至明年之AI相關需求將維持強勁動能，並於中長期逐步擴及更多應用領域，帶動整體半導體需求向上。而在工業、車用等市場持續復甦下，Future業務亦延續成長動能。

自2024年成功整合Future Electronics以來，文曄說，集團已成為真正的全球性電子元件通路商，具備橫跨亞太、美洲及歐洲之完整覆蓋與全方位服務能力。集團將持續運用此一全球布局優勢，深耕資料中心、通訊、汽車電子及工業等高成長或高毛利領域，以優於市場之成長率擴大營運規模並強化獲利體質，同時為供應商及客戶創造更高附加價值、提供完整且具彈性之解決方案，驅動業務長期穩健成長。

文曄 EPS 法說會

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