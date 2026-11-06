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藥華藥上月營收翻倍 金額28億元創高

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
藥華藥營收
藥華藥營收

藥華藥（6446）昨（5）日公告10月營收28.4億元，月增7.6%、年增102.0%，創單月歷史新高，年增再度翻倍。核心產品Ropeg於真性紅血球增多症（PV）市場銷售穩健成長。

藥華藥表示，今年7月於美國上市的Ropeg注射筆，以更便利的用藥方式提升病患使用意願，帶動美國市場銷售雙位數成長。

不只如此，Ropeg成功拓展至原發性血小板過多症（ET）市場，目前已於美國、日本等主要市場上市銷售，ET市場從本月開始放量，預期將加速顯現。PV與ET雙引擎動能齊發，公司營運可望顯著成長。

藥華藥表示，Ropeg已相繼於台灣、日本、美國及中國取得ET藥證，新加坡衛生科學局（HSA）亦正式受理ET藥證申請，擴大全球ET市場版圖。國際市場研究機構The Business Research Company（TBRC）報告指出，亞太地區預期為Ropeg市場成長最快的區域。

藥華藥澳洲子公司已於10月進駐墨爾本，啟動PV及ET兩項適應症的藥證申請準備；經營團隊近期親赴澳洲生技產業盛會，除與當地臨床研究機構 Novotech 簽署合作備忘錄外，也與澳洲骨髓增生性腫瘤（MPN）領域專家及產業夥伴交流，深化與當地關鍵意見領袖（KOL）及醫療體系的連結，串聯澳洲與美國MPN醫師網絡，促進跨國交流與合作。

近期一項獲美國專業醫療媒體AJMC（The American Journal of Managed Care）報導的研究指出，Ropeg的藥物暴露量與JAK2V617F突變負荷下降具有顯著相關性，意味著Ropeg不僅可讓血球數值正常，也有影響與疾病相關異常細胞的潛力，這正是「疾病修飾」療法有別於單純控制症狀藥物之處；且亞洲人與白種人病患的療效表現一致，有助於臨床證據更有效率地支持不同地區的臨床評估與醫學溝通。

TBRC報告中亦指出，隨著MPN診斷率提升、病患對用藥便利性的需求增加，以及長期療效相關的臨床證據日益累積，長效型干擾素市場關注度顯著升溫。Ropeg的長效給藥特性及長期治療定位，與MPN市場的發展趨勢高度吻合。

藥華藥近期亦受邀參與多場國內外重要投資人會議，包括傑富瑞（Jefferies）於11月16日至19日在英國倫敦舉辦的健康醫療大會，及花旗環球證券（Citi）於12月1日至3日在美國邁阿密舉辦的全球醫療保健大會。國內則受邀參加元大證券法說會及黑石財經「戰略臺灣投資論壇」，與投資機構交流公司營運最新進展。

藥華藥 營收 病患

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