智易財報／前三季每股純益9.96元 創同期新高

智易科技（3596）5日董事會通過第3季財報，第3季每股純益3.46元，創單季新高，累計前3季每股純益9.96元，創同期新高。

智易第3季合併營收為146.42億元，季增5.3%，毛利率維持14.9%，低於上季15.2%及去年同期15.3%，營業利益率為6.9%，淨利率為5.2%。稅後純益7.57億元，季增1.7%，每股純益3.46元，單季營收、獲利都寫下單季歷史新高。

累計前3季，智易合併營收413.09億元，年增3.3%，毛利率為15.3%，稅後純益21.89億元，年增4.3%，每股純益9.96元，營收、獲利為同期新高。

智易近年持續加大研發投入，深入布局 Wi-Fi 8、50G-PON 與 Edge AI 等新技術領域，以強化核心技術能力、支援新產品開發，並深化長期競爭領先優勢。

智易指出，隨著全球AI應用快速發展及寬頻網路技術持續升級，帶動網路連接與傳輸需求成長，受惠於出貨動能成長帶動下，推升營運表現。

面對全球經濟環境變化及記憶體價格上漲等供應鏈成本挑戰，展望第4季及2027年營運表現，智易表示，維持審慎樂觀看法，將持續拓展新產品線及新客戶、推動產品組合優化、營運效率提升及成本費用控管，以強化整體獲利能力與營運韌性，為公司及股東創造最大的價值。