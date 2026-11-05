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啓碁法說會／董座謝宏波：下階段年營收挑戰60億美元大關
網通大廠啓碁（6285）今日舉行法說會，前3季大賺一個股本，每股純益10.1元，啓碁董事長謝宏波看好交換器產品未來可望成長七到九成，車用電子、企業網通及營運商三大產品線均將同步成長，預估2027年可望有二位數成長，未來全年營收要60億美元目標前進。
觀察前3季表現，謝宏波表示，高階企業端網通與營運商拉貨強勁，營運商貢獻營收占比從原本41%提升到45%，企業網通維持31%，車用電子（Automotive）占24%；區域方面，美洲市場占 69%，歐洲16%，亞太則為15%，美國企業網通及營運商均有明顯成長，歐洲布局也有具體斬獲，未來持續加大歐洲及亞太業務開發。
啓碁近年積極進行產品升級，從無線有線通訊跨向運算；從終端跨向局端，WiFi 7 滲透率超前，布局1.6T光通訊與 PQC 資安，並投入新一代WiFi 8預估明年第4季量產出貨。
同時啓碁搶進1.6T交換器與光交換器（OCS），預計於2027年陸續送樣，目標於 2028 年形成實質營收貢獻。謝宏波表示，啟碁鎖定園區級交換器（Campus Switch）與新興雲端架構，並透過品牌夥伴搶進CSP資料中心，未來可望呈現 70%至近90%成長幅度，為中長期營運增添強勁柴火。
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