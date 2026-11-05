宏璟財報／前三季稅後純益15.12億元、年增866％ EPS 5.78元

宏璟（2527）5日公告財報，累計今年前三季稅後純益15.12億元，年增866.18％，每股稅後純益（EPS）5.78元；第3季稅後純益4.69億元，年增30.75％，每股稅後純益1.81元。

宏璟表示，今年主要因桃園中壢廠第二園區廠辦大樓，售出給關係企業日月光集團，單月就挹注45.26億元營收，推升整體獲利。而除了中壢二廠廠房大樓外，今年將持續去化台北市延平南路住宅案「帝璟苑」餘屋，「高雄K28廠房大樓」預計第4季完工取得使照。

另，竹北開發案則規劃分為八區推動，全區水土保持工程已於2022年第2季完工，其中第一期A區住宅及會館開發案目前正進行建照申請作業。至於台中十四期重劃區開發案，已於2025年4月申報開工，後續將視市場情況與整體開發規劃，選擇適當時機動工興建。

展望未來，宏璟表示，房地產市場仍將受政策調控、利率變動、總體經濟環境及市場供需等多重因素影響，未來市場走勢之關鍵，取決於央行態度。