海悅營收／10月年增逾8%！前十月95.14億、大增66％ 代銷收入回溫

海悅國際（2348）5日公告2026年10月合併營收14.13億元，較去年同期成長8.21％，亦10月代銷收入回溫，月增24.91％，累計前十月合併營收95.14億元、年增率66.16％。

海悅今年代銷收入自8月起逐月穩健，10月代銷收入達2.21億元，較九月成長24.91％，要歸功於台北市「佳元瑞吉」；新北市中和區「寶亞世界公舘」、「大同新紀元」、永和區「漢皇River Sky」、板橋區「新潤世界城」、新莊區「邦瓏雍玥」、林口區「新潤世界都心」、三重區「瓏山林上城苑」；新竹「閎基鑲湧」；台中「勤美之真」；台南「聯上豐實」、「璞硯硯青」等預售建案銷售貢獻。

海悅今年營建收入因台北市「敦仰」、新北市「A 3光點」、高雄市「達麗未來市」、「微笑海悅2」與「台灣隱賦」等五項建案完工交屋認列而受益，且五項建案完工交屋認列於10月進入尾聲。

累計海悅今年前十月營建收入達75.88億元、年增率172.1%，為公司挹注穩定的現金流；海悅指出，第4季營建投資收益還有台中市北區「達麗冶翠」，該案已取得使用執照，進入交屋與驗屋流程，預計12月啟動完工交屋、認列收益。

海悅表示，在政府對房市政策放寬，加上買方購屋需求回歸自住，且決策更趨理性下，消費者不再只看重地段與價格，包括建商品牌、建案品質同步成為買方購屋選擇核心關鍵之一，因此手中代銷案，如國泰建設「台中文心崇德新案」銷售詢問度熱絡。

展望第4季，海悅指出，手中極具競爭力之新建案，如忠泰建設首度進駐新竹竹東推出的微型造鎮「忠泰築明」；達麗建設位於新竹市東區竹科X計畫的預售建案「達麗吾同」與台南市東區平實重劃區「達麗平實薈」公辦都更案等預售建案銷售優於預期。

展望全年，海悅指出，在代銷業務接案來源無虞，且隨著新建案陸續開案且市場反應正向，第4季代銷收入有機會逐月增溫，加上營建收入持續挹注、改善財務結構，強化公司獲利能力，第3、4季獲利表現有望優於上半年。

海悅第4季代銷新案還包括台北市「全陽交響曲」、「連雲懷生段」、「國美羅芙汀」、「陶朱隱園」；新北市新店「央北瀞禾園」、板橋「玖原璽苑」、中和「兆璞之森」、林口「創美NEXONE」；桃園「昭揚開」、「元生琢苑」、「新潤菓林段」、「新潤三民段」等，在新建案陸續啟動銷售，且建案銷售展望佳之下，將有益於公司第4季代銷收入增強。