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矽格前三季每股盈餘7.49元 超過去年全年每股純益近22%
上新IC封測業矽格公司（6257）今日召開董事會，通過2026年第三季財務報告：第三季合併營收達新台幣61.72億元，比較去年同期增加逾27% ; 本期淨利14.52億元，比較去年同期增加逾61%；歸屬母公司業主淨利為13.54億元，較去年同期增加逾68%。換算每股盈餘2.84元，超過去年同期逾69%。
矽格2026年前三季合併營業收入新台幣173.46億元，較去年同期增加逾21%。本期淨利39.32億元，較去年同期增加逾82%。歸屬母公司淨利35.80億元，較去年同期增加近89%，換算每股盈餘7.49元，已超過去年全年近22%。
矽格表示，受惠於先進製程產品比重增加、營收上揚已形成正向循環。國內外客戶需求殷切，AI應用持續擴散，中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、特殊應用晶片（ASIC）及AI加速器、光通訊晶片、記憶體等晶片特定客戶產能持續放大下，第4季樂觀看待。
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