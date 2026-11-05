大世科財報／前三季EPS 2.53元創同期新高 賺贏去年全年

系統整合服務商大世科（8099）5日公告第3季財報，受惠企業AI運算與GPU伺服器建置需求強勁，累計前3季EPS達2.53元，刷新歷年同期新高紀錄，且獲利已提前超越2025年全年水準。

大世科第3季合併營收18.22億元，年增14.8%；稅後淨利0.95億元，年增34.2%，每股純益0.95元。

累計前3季合併營收43.47億元，年增24.4%；營業利益2.88億元，年增55.3%；稅後淨利2.53億元，大幅年增66.0%，獲利表現相當亮眼。

大世科第3季營業利益率由去年同期的4.97%提升至5.35%，純益率亦由4.44%成長至5.20%。公司表示，隨著營運規模擴大，透過費用控管、專案管理與業務組合調整，持續提升整體營運獲利效率。

大世科指出，第3季成長主因來自大型AI算力與伺服器專案持續認列，相關業務貢獻單季超過三分之一的營收。客戶涵蓋電子製造、資訊科技及金融保險等跨領域產業，業務範疇由AI算力與GPU伺服器建置，延伸至資安升級、設備汰換及系統整合服務，展現跨品牌技術整合與承接大型專案能力。

展望後市，大世科指出，將持續鎖定AI算力、GPU伺服器、企業資訊基礎建設升級及海外市場拓展商機，並積極提高資安、軟體與技術服務等高附加價值業務占比，以「擴大營收規模、優化獲利結構、提升服務收入」為三大營運主軸，強化中長期成長動能。