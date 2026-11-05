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華星光財報／第3季獲利3.25億元 創單季新高

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
華星光。聯合報系資料照
華星光。聯合報系資料照

光通訊華星光（4979）公告第3季財報，單季稅後純益3.25億元，創下單季歷史新高，推動今年前三季稅後純益達7.39億元，刷新歷史同期新高。法人預期，華星光受惠於光通訊大廠委外訂單持續看增效應下，今年及明年營運都有望持續升溫。

華星光5日公告第3季財報，單季合併營收為16.29億元、季增26.4％、年成長51.4％，毛利率27.2％、季增4.8個百分點，稅後純益3.25億元、季增76.6％，創下單季歷史新高，相較去年同期增加49.5％，每股純益2.28元。

累計今年前三季合併營收達41.12億元、年增27.3％，平均毛利率25.2％、年增4.9個百分點，稅後純益7.39億元、年成長40.6％，創歷史同期新高，每股純益5.19元。

法人指出，華星光受惠於光通訊大廠委外訂單持續增加，推動CW Laser產品線代工需求增加，加上華星光逐季拉高無塵室空間、進而推動產能提升，使華星光產量也同步成長，且目前訂單能見度幾乎可望放眼到明年上半年，使華星光今年、明年營運都可望再度攻高。

華星光 財報 光通訊

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