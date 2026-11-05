勤誠財報／前三季EPS賺29.89元 第4季聚焦新品導入

AI機殼廠勤誠（8210）5日公告第3季每股純益8.01元，較第2季的11.1元衰退，與去年同期持平；累計前三季每股純益29.89元，優於去年同期的20.45元。展望第4季，勤誠指出，將以既有專案穩定交付及新專案順利導入為營運重心，並以前三季累計成果為基礎，全年營運規模仍將優於去年，並持續為2027年成長做好準備。

勤誠第3季營收73.95億元，季減5.4%、年增30.5%；營業毛利為19.1億元、毛利率25.8%；營業利益為13.7億元、營利率18.6%；歸屬母公司稅後淨利為10.1億元、歸母淨利率13.6%，EPS為8.06元。

勤誠指出， 第3季營收較第2季減少5.4%，主要受到上半年部分客戶拉貨較為積極，後續調整庫存，加上系統端關鍵電子零組件供應影響整機出貨，客戶隨之調整拉貨節奏。

此外，勤誠毛利率較上季下滑，主要反映產品組合變化及部分重點專案出貨放緩影響；營業費用率則由上季的8.2%降至7.4%，費用控管持續發揮效果。

勤誠強調，雖然季度間的成長節奏有所波動，但公司近年產品與客戶布局的成果持續累積，公司對AI及雲端資料中心的中長期發展機會仍具信心，將持續提升產品與製造能力，掌握後續專案機會。

勤誠表示，公司持續推進「全球在地化（Glocalization）」製造策略。中國大陸昆山機櫃產線已投入生產，馬來西亞新廠於第4季進入量產爬坡階段；越南基地持續建置，預計於2027年上半年逐步投入量產，美國德州新廠亦依規劃推進。

勤誠指出，公司將配合客戶需求與專案時程，穩健推進各基地產能建置與量產安排，在擴大全球服務能力的同時，兼顧成本與投資紀律，為中長期規模化成長建立穩固基礎。