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洋基工程財報／前三季EPS 30.62元 已賺贏去年全年
洋基工程（6691）董事會5日通過今年第3季財報。累計前三季合併營收327.58億元，年增113%。毛利率17.62%，年減1.28個百分點。稅後純益40.62億元，年大增102.5%；每股稅後純益30.62元，營收及獲利表現均已賺贏去年全年度。
洋基工程今年第3季合併營收146.46億元，季增31.5%，年增163.9%。毛利率16.86%，分別季減1.29及年減0.82個百分點。稅後純益17.45億元，季增20.4%，年增137.3%；EPS為13.16元。包括單季營收、稅後純益及EPS均刷新單季新高紀錄。
洋基工程今天股價隨大盤走弱，下跌25元，成交量777張，收583元。
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