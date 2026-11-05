上詮財報／第3季虧損幅度收斂 FAU量產有望帶動成長

上詮（3363）5日公告第3季財報，合併營收6億元，季增39.8%，年增18.3%；歸屬母公司稅後淨損約0.07億元，虧損較第2季收斂、較去年同期由盈轉虧；每股盈餘（EPS）-0.06元。前三季合併營收為14.11億元，較去年同期衰退6.0%；前三季歸屬母公司稅後淨損為1.39億元，較去年同期由盈轉虧，前三季EPS為-1.24元。

法人表示，第2季主因FAU啟動試產，才導致獲利表現不如意，第3季隨著機台陸續進場，良率也大幅提升，因此虧損逐步收斂。展望第4季，3.2T FAU將持續放量，搭上Scale-Out、Scale-Up皆採用CPO的趨勢，將推升公司營收、獲利向上成長。

法人也指出，目前CPO在光引擎整合良率以及測試產能上皆有所不足，導致相關設備較難快速放量。研調機構則表示，2027至2028年之間近封裝光學(Near Packaged Optics, NPO)由於良率遠高於CPO，有機會優先於CPO放量，進而影響到CPO放量時點遞延至2028年之後。