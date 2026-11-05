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康普財報／前三季稅後純益5.96億元、年增840% EPS 4.81元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

動力電池材料大廠康普（4739）今日公告第3季財報，單季稅後純益1.61億元，年增92.4%，每股純益（EPS）1.3元；前三季稅後純益5.96億元，年增逾八倍、達840.8%，EPS 4.81元。

康普旗下新能源車材料，於去年下半年通過日系車廠大客戶認證，今年逐步放量，營收、獲利規模均大幅度躍升，呈階梯式成長。展望未來，隨日系、歐系大客戶強勁拉貨，目前電池材料目前台灣產線已接近滿載，出貨維持穩定。

康普也積極布局越南，越南廠目前正進行客戶驗證及產能爬坡。5日也公告加碼投資越南子公司4,500萬美元，以擴充投資海外據點，提升競爭力。康普越南廣寧新廠，主要生產三元鋰電池正極材料硫酸鎳，設計年產能約2.5萬噸。目前相關產品已在驗證後期階段，公司預期將在最短時間內實現對重點客戶群正式供貨，目前相關驗證進度均如預期推進，展望樂觀，可望成為下一階段成長重點。

康普表示，隨動力電池材料穩定量產出貨、營收規模倍增，規模經濟效益逐步顯現，帶動毛利率提升。此外，去年上半年因子公司天弘化遭遇業外損失約1億元，影響稅後EPS 0.6元，也拉低基期。

動力電池材料外，康普也布局半導體電子級硫酸。子公司恆誼化工與日商三菱化學攜手，目前在半導體先進製程占據一定市占比率。康普表示，公司看準半導體擴廠浪潮下，廢酸去化需求龐大，加碼跨入廢酸回收，已具備每月約2000-3000噸回收量能，可提供客戶閉環式解方，目前正積極與客戶討論中，期待未來進一步導入相關服務。

康普指出，全球EV市場仍處於成長階段，雖然目前供應鏈正進行重整，但康普布局時間較早，與客戶合作關係已具一定基礎，在供應鏈重組趨勢下，相較同業更具競爭力。

康普子公司天弘化（7742）為國內最大草酸業者，業務也包含硫酸鈷、回收料精煉加工，並布局ITO蝕刻液等特用化學品。康普表示，天弘化已有轉上市計畫，上市進度持續依相關規定辦理，期望一至兩年內掛牌。

財報 EPS 越南

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