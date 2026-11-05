勤誠第3季獲利季減27% 每股純益8.06元

伺服器機殼廠勤誠今天公布第3季財報，單季歸屬母公司淨利新台幣10.05億元，年增1.2%，但比第2季衰退27.2%，滑落近4季低點，單季每股純益8.06元。

勤誠累計今年前3季歸屬母公司淨利37.23億元，較去年同期大幅成長約5成，創歷年同期最佳表現。

勤誠今天也公告10月營收23.07億元，年增15.8%，月減6.8%，創下近半年新低；累計今年前10月營收246.31億元，比去年同期成長42.75%。

勤誠執行長陳亞男先前表示，AI動能強勁，隨著AI資料中心大量建置，勤誠的伺服器機殼出貨可望跟著增加，另外去年起也從原本的伺服器機殼，開始切入機櫃市場，協助客戶做系統級的設計，可望為公司營運挹注新動能；勤誠6日將舉行法說會，對於第4季及明年營運展望可望有進一步說明。