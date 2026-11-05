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統一財報／前三季獲利210億元、年增26% EPS 3.7元創歷史同期新高

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一（1216）集團5日公布第3季財報。圖／7-ELEVEN提供
統一（1216）集團5日公布第3季財報。圖／7-ELEVEN提供

統一（1216）集團5日公布第3季財報，受惠食品本業、統一超商及統一中控等核心事業穩健成長，加上統一證券等權益法投資收益大幅增加，帶動前三季稅後純益達210億元，年增26%，每股純益（EPS）3.7元，創歷史同期新高。

統一第3季營收、獲利持續成長，單季營收為1,870.7億元，年增6%，稅後純益64.5億元，年增7.6%，EPS為1.14元；累計前三季營收5,370億元，年增4.2%，稅後純益210億元，年增26%，EPS為3.7元，單季及累季營收、累季獲利均創歷史同期新高。

統一表示，獲利成長主要來自統一本業、統一中控及統一超商等事業穩健獲利，以及統一證券等權益法投資因證券市場收益增加，挹注整體獲利。

個別事業方面，統一中控前三季淨利達人民幣21.32億元，較去年同期增加人民幣1.19億元，年增5.9%，續創歷史同期新高。統一中控表示，面對消費趨勢演變，持續深耕場景行銷、拓展新興消費場景，並建構全通路營運體系，將產品融入日常、社交及休閒等生活情境，強化品牌與消費者的情感連結，提升產品附加價值。

此外，受惠人民幣兌台幣升值7.5%的匯率換算因素，統一中控食品及食糧事業部前三季整體營收較去年同期增加125.57億元，成長8.5%。

超商事業方面，統一超商前三季稅後純益92.9億元，較去年同期增加3.91億元，年增4.4%。主要受惠台灣7-ELEVEN持續展店、營運成長，加上菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克及速邁樂加油站等轉投資事業獲利挹注，帶動整體獲利成長。

統一超表示，除持續拓展台灣7-ELEVEN門市，也積極布局生活服務平台，透過門店質量並進、優質生活服務平台建構、數位布局及永續價值鏈推展，提升整體營運效益。同時，攜手康是美、星巴克及21PLUS聯合展店，整合跨品牌資源，提升消費者停留時間與來店體驗，並透過uniopen會員生活圈及線上線下活動串聯，進一步強化門市營運效益。此外，菲律賓7-ELEVEN持續展店，也帶動便利商店、流通及物流事業部整體營運較去年同期成長。

不過，集團旗下包裝產業表現相對承壓。統一實業前三季獲利6.6億元，年減62.9%。統一實表示，鐵產品受到美國對台灣、中國大陸及土耳其馬口鐵展開反傾銷調查，以及市場需求不佳影響，銷量下滑；飲料包裝則受到品牌業者低價競爭影響，銷量略遜於去年同期。

統一 財報 EPS

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