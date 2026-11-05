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矽格、南電、京元電第3季獲利走高 AI晶片封測載板需求助攻

中央社／ 台北5日電
晶圓測試廠京元電前3季歸屬母公司業主淨利74.22億元，每股純益5.78元。聯合報系資料照
晶圓測試廠京元電前3季歸屬母公司業主淨利74.22億元，每股純益5.78元。聯合報系資料照

半導體封測廠及IC載板廠今天陸續公布前3季財報，其中矽格累計歸屬母公司業主獲利新台幣35.8億元，較2025年同期增加近89%，超過去年全年獲利近22%，前3季每股純益7.49元。

矽格第3季合併營收61.72億元，年增27.15%，歸屬母公司業主淨利13.54億元，年增逾68%，創單季新高，每股盈餘2.84元。

矽格指出，受惠先進製程產品比重增加、營收上揚形成正向循環，國內外客戶需求強勁，人工智慧（AI）應用持續擴散，包括處理器CPU、繪圖晶片GPU、特殊應用晶片ASIC及AI加速器、光通訊晶片、記憶體等晶片，特定客戶產能持續放大，第4季樂觀看待。

IC載板大廠南電前3季稅後獲利68.68億元，大幅年增8.2倍，每股純益10.63元，其中第3季稅後獲利約32.98億元，大幅年增3.55倍，是2023年首季以來高點，每股純益5.1元。

晶圓測試廠京元電前3季歸屬母公司業主淨利74.22億元，每股純益5.78元，其中第3季稅後獲利26.44億元，僅次於2025年首季、創單季次高，每股純益1.87元。

在AI晶片大廠輝達（NVIDIA）支持下，京元電先前公告美國全資子公司AeternZ投資美國德州設立半導體測試產能。輝達先前宣布將向京元電提供11億美元（約新台幣357億元）的產能預訂預付款，支持京元電在美國建置新的測試設施及設備，目標2027年4月開始大規模量產。

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