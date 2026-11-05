聽新聞
0:00 / 0:00
王品財報／前三季EPS達14.32元 第4季迎尾牙聚餐旺季
王品（2727）5日召開董事會，會中通過第3季財報，單季合併營收達66.1億元，年增12.2%，稅後淨利3.7億元，年增7.75%，單季EPS 4.46元，單季營收再度改寫歷史新高紀錄。
累計今年前三季，兩岸合併營收達195.2億元，年增12.71%；稅後淨利達11.9億元，較去年同期大增19.16%；前三季EPS達14.32元，超越去年同期12.01元，也寫下集團新里程碑，連續4年賺逾1股本，營收與獲利同步繳出亮眼成績單。
回顧第3季，受惠於暑假學生聚餐、父親節、七夕及中秋檔期等多個節慶商機帶動，台灣事業群單季營收達52.9億元，年增10.16%，累計前三季營收157.6億元，不斷刷新紀錄。大陸事業群穩健經營，第3季營收達13.2億元，較去年同期強勁成長21.22%，累計前三季營收37.6億元，年增22.07%。
展望第4季，集團持續展店，「王品牛排」、「夏慕尼」及「石二鍋」等品牌都有新店開幕計畫，且隨著氣溫逐漸轉涼，國人吃鍋需求增，王品旗下有鍋物品牌「和牛涮」、「青花驕」、「聚 日式鍋物」、「尬鍋」等餐廳，也有「王品嚴選」零售品牌的冷凍與常溫鍋物，搶攻消費者的多樣需求。並看好歲末年終商務尾牙、聚餐、耶誕跨年等重大節慶帶動新一波聚餐商機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。