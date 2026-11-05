王品財報／前三季EPS達14.32元 第4季迎尾牙聚餐旺季

HDI大廠華通（2313）5日董事會通過今年第3季財報，單季營收225.85億元，年增12.65％，毛利率21.33%，較第2季增加2.82個百分點，稅後純益約22億元，每股稅後純益（EPS）1.8元，挹注前三季EPS達4.31元。華通也同時公布10月營收達87.8億元，連續第二個月再創月營收新高，1至10月累計營收也創同期歷史新高。

2026-11-05 15:45