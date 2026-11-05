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遠傳3大引擎催動淨利登高 4G、5G用戶黃金交叉

中央社／ 台北5日電

遠傳受惠電信本業、數位生活服務及企業智慧資通訊業務等成長引擎催動，第3季稅後淨利創21年來同期新高，月租型用戶5G滲透率於今年9月突破50%，達成4G、5G用戶黃金交叉，前3季專案新增合約金額大幅成長71%。

遠傳電信今天召開2026年第3季法人說明會，受惠5G持續升轉、數位生活服務表現亮眼、手機銷售暢旺，及企業智慧資通訊專案穩定交付，第3季主要財務指標均優於財測。

遠傳指出，第3季總營收297.6億元，年成長12.8%，及EBITDA（稅息前折舊攤銷前獲利）達100.9億元，年成長7.4%，雙創歷年同期新高，稅後淨利36.7億元，年成長6.6%，創21年來同期新高，每股盈餘（EPS）達1.02元。

遠傳累計前3季合併營收862.3億元，年成長11%；稅後淨利113.9億元，EPS達3.16元，年成長13.2%。

遠傳指出，第3季月租型用戶5G滲透率突破50%，於今年9月達成4G、5G用戶黃金交叉。月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）穩居業界第一，第3季行動服務營收159.8億元，創歷史新高，年成長3%。

數位生活服務方面，遠傳表示，前3季數位娛樂營收年增26%、阻詐服務營收年增48%、保險代理服務營收年增12%。遠傳friDay影音用戶數年成長14%，此外，遠傳持續強化阻詐服務，來電風險提醒服務目前已涵蓋800萬用戶，上線首月即發出逾400萬次提醒。

企業智慧資通訊持續扮演重要成長引擎，遠傳說明，前3季專案交付營收年增21%，新增合約金額大幅成長71%。其中，雲端服務營收年增37%，智慧城市及物聯網營收年增41%。此外，遠傳智慧醫療版圖持續擴張，目前遠傳遠距診療於醫學中心市占率近40%，雲端醫療資訊系統（Cloud HIS）導入診所數突破200家。

遠傳 4G 黃金交叉 遠傳電信

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