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緯致財報／第3季創新高 EPS達3.32元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

緯致（4953）董事會通過2026年第3季財務報表，在營收規模持續擴大及營運效率提升帶動下，第3季單季繳出亮眼成績，毛利、營業利益、稅後淨利及每股盈餘（EPS）四大獲利指標全面創下單季歷史新高，EPS達3.32元，展現營運成長與獲利動能同步提升的成果。

第3季合併營收達新台幣37.52億元，季增3.5%、年增25.6%；毛利率提升至16.1%，較上季增加1.1個百分點；營業利益年增28.7%，營業利益率提升至7.7%，較上季增加1.4個百分點。單季稅後淨利達2.37億元，年增21.9%、季增29.6%，淨利率提升至6.3%，較上季增加1.3個百分點，EPS達3.32元。各項獲利指標均創下單季歷史新高，充分展現公司持續優化營運效率及提升獲利能力的成果。

累計前三季合併營收107.74億元，年增29.0%；營業利益7.11億元，年增42.2%，成長幅度顯著高於營收增幅；稅後淨利5.89億元，年增35.0%，EPS 8.20元，已接近2025年全年EPS水準。營業利益與稅後淨利的成長幅度均優於營收，顯示公司在擴大營運規模的同時，持續透過客戶與產業組合優化、營運效率提升及高附加價值服務發展，強化整體獲利能力。

展望未來，緯致科技將持續推動客戶與產業組合優化，聚焦AI與半導體兩大核心領域，在維持既有業務穩健成長的同時，積極提升高附加價值服務比重及營運效率，持續布局第二成長曲線。公司將結合台灣半導體產業優勢與既有軟體技術及服務能力，深化軟硬體融合，拓展更多元技術服務，回應客戶及市場迫切需求，並為長期營收成長及獲利提升創造新動能。

緯致科技同時公告2026年10月自結合併營收為11.75億元，月減4.6%、年增17.0%；累計前十月合併營收達119.49億元，年增27.7%，已超越去年全年累計營收116億元、續創歷年同期新高，並已連續16個月維持雙位數年增，延續穩健成長動能。

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