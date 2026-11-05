光環財報／第3季轉虧為盈 重返成長軌道

光環（3234）5日公告第3季財報，合併營收為3.26億元，季增66.3%，年增115.9%；合併稅後純益為0.36億元，較上季與去年同期雙雙轉虧為盈；每股盈餘（EPS）0.33元。前三季合併營收為7.05億元，較去年同期成長38.1%；前三季合併稅後純益為虧損0.17億元，較去年同期虧損大幅收斂，前三季EPS為 -0.15元。

法人指出，隨著雷射代工業務的注入，公司獲利結構顯著改善，自7月起正式實現轉虧為盈，營收預期將會逐月成長。未來公司規劃逐季擴廠，預計2027年底產能將會是2026年的3倍。隨著代工片數逐月成長，稼動率持續提升加上NRE收入，法人樂觀預期明年第2季毛利率將進一步突破至四成以上。