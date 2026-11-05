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運錩財報／第3季年增高達103% 獲利倍增中長期投資價值浮現

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

運錩（2069）基本盤發威，公告第3季營收約26.3億元、年增10.4%；單季稅後純益1.28億元，較去年同期約6,300萬元暴增103%，EPS約0.77元，遠高於去年同期0.38元，獲利倍增中長期投資價值浮現。

累計今年前3季，運錩合併營收76.3億元，營業利益5.6億元，歸屬母公司稅後純益4.05億元，每股稅後純益（EPS）2.43元，獲利表現超越去年全年，顯示高附加價值產品布局與精密加工持續發酵。

法人分析，運錩公司治理到位，技術能量持續墊高，當前不銹鋼市場景氣仍處低檔，運錩精密加工優勢凸顯，交出亮麗成績單。

尤其運錩透過精密加工、產品組合調整及生產效率提升，提高每單位產品的附加價值，除台灣裁剪加工事業外，中國大陸子公司寧波奇億深耕超薄精密冷軋產品，應用涵蓋3C電子、家電、汽車、鈕扣電池及環保能源等領域，產品結構持續調整，加工製造與電子零組件銷售比重提高，降低對一般不銹鋼材料買賣及價格波動的依賴。

法人指出，運錩上半年稅後純益1.66元、已經超越去年全年1.62元，第3季更是錦上添花更上層，凸顯企業轉型效益。隨著寧波奇億新增產線設備逐步發揮產能，高附加價值產品比重若持續提升，將有助維持獲利能力。

此外，其精密不銹鋼利基鋼品發威，站穩3C高值化應用領域，隨著AI人工智慧帶動電子設備、伺服器及精密機構件需求成長，有望進一步延伸至AI供應鏈，成為市場關注的新焦點。

其中，寧波奇億成為集團獲利成長的重要引擎。該公司積極發展超薄、高精密不銹鋼壓延產品，成功切入技術門檻較高的3C電子領域，毛利率達29%，明顯優於集團整體水準，反映精密加工產品具備較佳的附加價值與價格競爭力。

後續運錩對AI商機的掌握受到關注，AI伺服器、資料中心設備及高階電子產品，均需要大量精密金屬機構件，包括支架、固定片、屏蔽外殼及部分精密沖壓零件，不銹鋼是其中可選用的材料之一。寧波奇億若能利用既有超薄精密壓延技術，進一步取得相關供應鏈認證，將有機會擴大高附加價值材料的應用範圍。

運錩 財報 EPS

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