宏碁財報／第3季「三率三升」 獲利年增92.3%、EPS 達0.71元

宏碁（2353）5日召開董事會，通過2026年第3季及累計1至9月合併財報。第3季稅後淨利年成長92.3%，創下五年同期新高；稅前淨利年成長44.3%，亦創下五年新高紀錄。其中，毛利率、營業淨利率及稅後淨利率，三率三升。

宏碁今年第3季營收918.22億元，年成長25.1%，季增7.6%；毛利為109.62億元，年成長33.9%，季增13.0%，毛利率11.9%；營業淨利30.21億元，年成長100.7%，季增69.5%，營業淨利率3.3%；稅前淨利39.16億元，年成長44.3%；稅後淨利21.35億元，年成長92.3%，EPS為0.71元。

宏碁2026年累計1至9月財報，營收為2,495.48億元，年成長24%；毛利為287.48億元，年成長34.4%，毛利率11.5%；營業淨利56.07億元，年成長71.1%，營業淨利率2.2%；稅前淨利95.7億元，年成長74.9%；稅後淨利50.09億元，年成長84.8%，EPS為1.67元。

宏碁旗下公開發行子公司相繼公布第3季財報，多數公司營收及稅後淨利創同期新高，展現集團營運成長與韌性。此外，宏碁亦連續第七年獲《Forbes》評選為「2026全球最佳雇主」之一，除營運表現獲得肯定外，也彰顯宏碁雇主品牌的地位。