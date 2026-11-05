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現觀科營收／10月再升溫 刷新今年單月新高水準

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

現觀科（6906）5日公告10月合併營收3,643萬元、月成長15.4％，再度刷新今年單月新高表現，相較去年同期小幅減少4.4％。累計今年前十月合併營收為2.68億元、年成長0.1％。法人預期，現觀科持續受惠於在5G SA市場拿下新專案訂單效應下，全年業績有望持續升溫。

據了解，現觀科已經成功卡位進入全球三大電信商的工程領域生成式AI專案，並開始逐步挹注業績，同時更拿下丹麥電信龍頭TDC的新案，且北美、非洲電信商後續將有機會獲得更多新案，使法人持續對現觀科今年到明年營運成長動能抱持信心。

事實上，現觀科以自主研發的BoostQuant技術，可有效降低電信訊號傳遞所使用的記憶體用量，以及CPU運算耗能，且現觀科預計明年推出的新版本將可望再減少功耗，以降低電信商投資設備成本，讓現觀科得以搶攻全球電信商專案訂單。

營收 丹麥 非洲

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