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創威財報／第3季獲利0.22億元 創單季歷史新高
創威（6530）5日公告第3季財報，合併營收為0.97億元，季增1.8%，年增12.6%；合併稅後純益為0.22億元，季增2.8%，年增14.6%，創單季歷史新高紀錄；每股純益（EPS）0.66元。前三季合併營收為2.83億元，較去年同期成長15.3%，創同期新高；前三季合併稅後純益為0.66億元，較去年同期成長39.2%，前三季EPS 1.95元。
創威日前於法說會上指出，公司專注於光通訊主動元件、高速光電收發模組及光學次模組的研發、生產與銷售，產品線涵蓋熱插拔式收發模組與固定式模組，並積極投入CPO技術與ELSFP架構，未來將朝向Photonic Monolithic機體光學技術發展，應對AI、Data Center與高速光通訊需求。
創威表示，目前產業趨勢是將原本分離的光學元件、機體與電路（OIC）更緊密整合，這將帶來更高頻寬、更低功耗、更小尺寸及更低延遲。公司將貼合產業發展方向，從模組整合走向光電整合，逐步發展更高整合度的Photonic技術。
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