凡甲財報／第3季獲利3.27億元、創單季新高 第4季看旺

凡甲（3526）5日公布第3季稅後純益3.27億元，創單季新高，季增12.7%，年增22.4%；第3季每股稅後純益（EPS）為4.86元，第2季EPS為4.38元，去年同期EPS為4.1元。隨著第4季進入AI伺服器與車用產品兩大出貨旺季帶動下，可望再戰新高。

凡甲今年前三季稅後純益為9.26億元，創同期新高，年增15.4%；前三季EPS為13.94元，去年同期EPS為12.33元。

凡甲之前公告，擬辦理現金減資退還股東股款案，規劃減資金額1.68億元，規劃減資1,688萬股，減資比率25%，減資後股本為5.06億元，預訂12月17日召開股東臨時會。

凡甲之前表示，下半年是傳統出貨旺季，並以AI伺服器的連接器與連接線為出貨主力，尤其對高功率、大電流、高速高頻連接器與連接線的需求強烈，隨著AI高毛利產品出貨比重持續擴大，下半年業績可望優於上半年，同時，也在開發2027到2028年的新產品，希望在2027年可以挹注更多業績。

凡甲主要客戶包括Google、亞馬遜、Meta、微軟、戴爾、惠普、聯想、台達電、光寶、騰訊、百度與阿里巴巴等，涵蓋幾乎所有美國、大陸與台灣等大客戶。

車用產品方面，凡甲指出，中國大陸車市在第1季已經庫存調整完畢，尤其大陸從7月1日要求，電池不燃燒、不起火爆炸，隨著新法規出台之後，客戶訂單陸續增加，過去大陸車市很卷，現在已經觸底逐步恢復中，而且比亞迪與寧德時代等客戶，不是只有車用連接器，還新增了儲能設備，也增添新的成長動能。

凡甲車用客戶包括比亞迪、寧德時代、奧迪、福斯、BMW、豐田、標緻汽車等。